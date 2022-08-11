Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что дойно думал, что Россия не будет бомбить Киев и другие мирные украинские города.

В интервью «Украинской правде» Резников объяснил, что действительно делал все, чтобы не сеять панику, но верил, что бомбардировки не будет.

«Я вам скажу больше, мы когда с Дмитрием Кулебой были на встрече с президентом Байденом и господами Остином и Блинкеном в Варшаве в марте, то я так и сказал: "Уважаемый господин президент, я хочу сделать каминг-аут: хочу признаться, что ошибся. Потому что я был убежден и всем говорил, что россияне не будут бомбить гражданские города», - рассказал Резников.

По его словам, Путин мечтал, как его в Украине будут встречать с цветами, "как нового императора", а разведка ему докладывала, что у него сразу будет минимум 30% поддержки в Украине, особенно на Юге и Востоке, что очень мирно все состоится".

«Соответственно, не было смысла бомбить, и уж тем более город, где стоит Лавра. А у них же там мечты, скажем так, "восстановить" все эти истории. Потому я действительно ошибался, признаюсь. Теперь я более взвешенно делаю некоторые прогнозы», - подчеркнул Резников.

Добавим, что по последним данным Генштаба ВСУ количество ликвидированных в Украине захватчиков достигло 43 тысяч. Так, за последние сутки со своей жизнью простились 200 оккупантов.

Напомним, что в это время в Подмосковье горит военная часть.

Также сообщалось, что министр Резников показал свою жену, с которой собирается в Херсонскую область после деоккупации.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал возможные сроки победы Украины над рф.