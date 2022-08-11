Да, один из них это «корейский», согласно которому российский диктатор может попытаться навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны.

Второй – это «сирийский»: конфликт без конца, война всех против всех, в костер которой внешние игроки постоянно подливают бензин.

«Мне кажется, что ни один, ни второй вариант не являются основными сценариями. Мне кажется невозможная корейская история у нас – по причинам, что такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 14-м году. Но Кремль это не устроило, они пошли в открытое наступление», – прокомментировал Резников в интервью «Украинской правде» первый сценарий.

Что же касается «сирийского» сценария, Резников заметил, что у оккупантов тоже заканчиваются ресурсы – как человеческие, так и вооруженные.

«А у нас наоборот прибавляются партнеры. То есть это, как они говорят, коллективный Запад, цивилизованный Запад, который сегодня все больше и больше заинтересован в нашей победе», – отметил министр.

Но, подчеркнул Алексей Резников, есть важный нюанс – какой сценарий этой победы увидят в столицах мира через некоторый период. После того, как поднимется цена на газ, станут вопросы налогов, инфляционных процессов, экономики.

«Если их внутренняя повестка дня будет сильно давить, то это может ослабить нашу позицию. И тогда некоторые политики будут мечтать, чтобы усадить нас за стол переговоров», - предупредил Резников.

Министр подчеркнул, что Украина должна быть максимально в выигрышной позиции благодаря "действиям Вооруженных сил, продолжению вооружения от партнеров и веры в то, что Вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить".

Резников заверил, что, по его мнению, это реальный план.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал невозможным "корейский" сценарий завершения войны в Украине.

«В этом случае это нескончаемая война. Это сценарий Минска-2, 3, 4, 5, нескончаемой войны. Потому что Россия – не Северная Корея. Российская Федерация относительно Украины не остановится на 38 параллелях. Она будет идти дальше, постоянно дальше – это и есть сценарий бесконечной войны», - пояснил Подоляк, подчеркнув, что в таком формате Украина существовать не сможет.

Напомним, в России начали скулить из-за драматического положения армии путина.

Также сообщалось, что министр Резников показал свою жену, с которой он собирается в Херсонскую область после деоккупации.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал возможные сроки победы Украины над РФ.