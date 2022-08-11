Служба безопасности Украины задержала российского агента, собиравшего разведданные о поставках западного вооружения в Украину.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ .
Отмечается, что СБУ предотвратила передачу в россию закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада.
"В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. В первую очередь злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
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Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений.
Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны.
"По данным следствия, предателем является житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-взрывной деятельности на территории столичного региона", - сообщили в СБУ.
Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса.
"Свой "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях", - говорится в сообщении.
Так, во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Имя предателя пока СБУ не объявляет.
Напомним, что в это время в Подмосковье горит военная часть.
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