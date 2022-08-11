Служба безопасности Украины задержала российского агента, собиравшего разведданные о поставках западного вооружения в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ .

Отмечается, что СБУ предотвратила передачу в россию закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада.

"В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. В первую очередь злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений.

Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны.

"По данным следствия, предателем является житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-взрывной деятельности на территории столичного региона", - сообщили в СБУ.

Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Свой "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях", - говорится в сообщении.

Так, во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Имя предателя пока СБУ не объявляет.

Напомним, что в это время в Подмосковье горит военная часть.

Также сообщалось, что министр Резников показал свою жену, с которой собирается в Херсонскую область после деоккупации.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал возможные сроки победы Украины над рф.