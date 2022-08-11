Служба безопасности Украины начала уголовное производство против высокопоставленного военного, который в интервью раскрыл некоторые детали военных планов Вооруженных сил.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий", - заявила она.

Маляр добавила, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации, поскольку утечка такой информации срывает планы ВСУ, а враг корректирует свои действия и использует эту информацию против Украины.

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