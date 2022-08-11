Блоггерша из Днепра Елизавета Кошляк попала в языковой скандал. Девушка заявила, что из-за украиноязычных людей возникла полномасштабная война .

Запись stories блоггерши опубликовали в Instagram.

На видео видно, как девушка в грубой манере общения доказывала подписчикам, что все жители Днепра говорят на русском или суржике. К тому же девушка заявила, что учила украинский в школе и знает его, но переходить на него не будет.

Кроме того, блогерша отметила, что ее муж раньше говорил по-украински, поскольку жил в селе.

"Здесь на украинском только суржиком говорят. У меня няня базарит суржиком. Муж мой из села и он там всю жизнь говорил на украинском и сейчас тоже говорит на суржике. Я в школе учила украинский язык, у нас очень хорошая учительница была, я читала произведения на украинском, но переходить на нее не буду", - заявила она.

Также девушка рассказала, что именно из-за украиноязычного населения россия напала на Украину.

"Есть долбой*бы, которые мне говорят: "Из-за таких, как ты, мы страдаем". Б**ть, из-за таких, как вы, мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Знаете, почему у нас война, почему что здесь притесняют русскоязычных!" – добавила она.

Напомним, жители Днепропетровщины сбежали за границу и придумали, как заработать на войне.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине предупредили о новом "трюке" оккупантов.

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