Блоггерша из Днепра Елизавета Кошляк попала в языковой скандал. Девушка заявила, что из-за украиноязычных людей возникла полномасштабная война .
Запись stories блоггерши опубликовали в Instagram.
На видео видно, как девушка в грубой манере общения доказывала подписчикам, что все жители Днепра говорят на русском или суржике. К тому же девушка заявила, что учила украинский в школе и знает его, но переходить на него не будет.
Кроме того, блогерша отметила, что ее муж раньше говорил по-украински, поскольку жил в селе.
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"Здесь на украинском только суржиком говорят. У меня няня базарит суржиком. Муж мой из села и он там всю жизнь говорил на украинском и сейчас тоже говорит на суржике. Я в школе учила украинский язык, у нас очень хорошая учительница была, я читала произведения на украинском, но переходить на нее не буду", - заявила она.
Также девушка рассказала, что именно из-за украиноязычного населения россия напала на Украину.
"Есть долбой*бы, которые мне говорят: "Из-за таких, как ты, мы страдаем". Б**ть, из-за таких, как вы, мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Знаете, почему у нас война, почему что здесь притесняют русскоязычных!" – добавила она.
Напомним, жители Днепропетровщины сбежали за границу и придумали, как заработать на войне.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине предупредили о новом "трюке" оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах трагедии в Днепре.