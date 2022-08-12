«Украинцы не дали себя затащить в морок дикарства и тьмы истории, продолжая сражаться на стороне цивилизации».

Об этом завил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, говоря о новом повороте в отгораживании цивилизованного мира от России.

Представитель ОПУ отметил, что, когда президент США Джо Байден заявил, что мир поделилсся на демократии и автократии, это звучало асбтрактно, но теперь можно увидеть четкие начертания этой границы.

«Современная россия ведёт себя как дикий диктаторский режим. Массовое убийство пленных, ядерный шантаж, обстрел мирных городов, пытки, расстрелы и т. д. Даже Китай отказался от сотрудничества с Путиным. Его союзник - Ким Чен Ын и некоторые африканские лидеры, желающие получить продуктов для своих стран от РФ», - отметил Арестович, добавив, что страна, называющая себя великой в результате осталась и без союзников, и без перспектив. В изоляции, на грани признания государством-спонсором терроризма.

«Цивилизационный занавес почти достиг самого низа. Запрет на выдачу виз для россиян - один из таких разделений. Мы, ценой здоровья и жизней отодвинули этот занавес на восток», - отметил Арестович.

По его мнения, этот процесс затянется не на годы, а на поколения.

Напомним, Парламент Латвии признал россию государством-спонсором терроризма. Сейм призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси.

Тем временем Эстония приняла решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами

Решение о закрытии границ Эстонии для россиян, которым республика ранее одобрила визы, коснется 50 тыс. человек, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Также сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, как просчитался Путин.

По его словам, российский лидер рассчитывал, что Западу до августа надоест поддерживать Украину, а потому он сможет захватить ее в этот период.

"Путин сыграл на том, что в августе, через несколько месяцев после начала вторжения нам всем надоест конфликт, и международное сообщество разойдется в разных направлениях", – отметил Уоллес, подчеркнув при этом, что "спецоперация" рф в Украине "начинает проваливаться".

Боевые действия и гибель людей все еще продолжаются, но россия начинает терпеть неудачу во многих областях, заявил Уоллес.

Напомним, в The Washington Post раскрыли, кто действительно взорвал авиабазу в Крыму.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ озвучил обнадеживающие сроки победы Украины над рф.