Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецкого направления.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что на Славянском направлении противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

На Краматорском направлении враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменное и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от населенных пунктов, задействовал авиацию.

В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты продолжают вести демонстрационные действия с целью сковывания наших подразделений.

"Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской области", - отметили в Генштабе.

Тем временем в Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов на аэродроме Саки в Крыму.

Сообщается, что перед взрывами там размещалась авиатехника россии стоимостью $650 млн – $850 млн. По данным источника, было уничтожено:

- Су-27 – 8 единиц

- Су-30СМ – 4 единицы

- Су-24 – единиц

- Ми-8 – 6 единиц

– Ил-20 – 1.

Это стоило России примерно $380 млн.

Напомним, Россия стремительно приближается к изоляции от цивилизованного мира.

Также сообщалось, что в The Washington Post раскрыли, кто действительно взорвал авиабазу в Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр обороны Украины Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.