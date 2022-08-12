Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что на Славянском направлении противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
На Краматорском направлении враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменное и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от населенных пунктов, задействовал авиацию.
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В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.
Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески.
Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты продолжают вести демонстрационные действия с целью сковывания наших подразделений.
"Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской области", - отметили в Генштабе.
Тем временем в Forbes подсчитал стоимость уничтоженных российских самолетов на аэродроме Саки в Крыму.
Сообщается, что перед взрывами там размещалась авиатехника россии стоимостью $650 млн – $850 млн. По данным источника, было уничтожено:
- Су-27 – 8 единиц
- Су-30СМ – 4 единицы
- Су-24 – единиц
- Ми-8 – 6 единиц
– Ил-20 – 1.
Это стоило России примерно $380 млн.
Напомним, Россия стремительно приближается к изоляции от цивилизованного мира.
Также сообщалось, что в The Washington Post раскрыли, кто действительно взорвал авиабазу в Крыму.
Кроме того, Politeka.net писала, что министр обороны Украины Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.