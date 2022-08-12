Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

По словам генерала, резервы российской армии стремительно иссякают, попытки россии их пополнить происходят за счет плохо обученных и неподготовленных военных. Маломуж уверен, что планы Кремля оккупировать всю Донецкую область ко Дню Независимости Украины 24 августа провалятся, а перелом в войне может наступить уже в ближайшее время – с конца августа по середину сентября.

ВСУ, ракета, война, авиация

"Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – прогнозирует Маломуж.

Также генерал заявил, что Украине, вероятно, удастся удержать Донбасс.

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"Возможно, за исключением отдельных населенных пунктов или рубежей", – добавил он.

ВСУ, бой, война

За считанные недели, ожидает Маломуж будет контрнаступление на одном из приоритетных направлений, которое даст перспективы для освобождения определенных территорий.

«Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – прогнозирует собеседник журналистов.

Напомним, оккупанты идут в наступление сразу на нескольких направлениях.

Также сообщалось, что россия стремительно приближается к изоляции от цивилизованного мира.

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали, кто действительно подорвал авиабазу в Крыму.