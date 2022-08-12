"В России уже осознали, что у нас есть весь спектр наступательных операций на херсонском, запорожском направлениях на Изюм".

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

По словам генерала, резервы российской армии стремительно иссякают, попытки россии их пополнить происходят за счет плохо обученных и неподготовленных военных. Маломуж уверен, что планы Кремля оккупировать всю Донецкую область ко Дню Независимости Украины 24 августа провалятся, а перелом в войне может наступить уже в ближайшее время – с конца августа по середину сентября.

"Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – прогнозирует Маломуж.

Также генерал заявил, что Украине, вероятно, удастся удержать Донбасс.

"Возможно, за исключением отдельных населенных пунктов или рубежей", – добавил он.

За считанные недели, ожидает Маломуж будет контрнаступление на одном из приоритетных направлений, которое даст перспективы для освобождения определенных территорий.

«Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – прогнозирует собеседник журналистов.

Напомним, оккупанты идут в наступление сразу на нескольких направлениях.

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