Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.
По словам генерала, резервы российской армии стремительно иссякают, попытки россии их пополнить происходят за счет плохо обученных и неподготовленных военных. Маломуж уверен, что планы Кремля оккупировать всю Донецкую область ко Дню Независимости Украины 24 августа провалятся, а перелом в войне может наступить уже в ближайшее время – с конца августа по середину сентября.
"Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – прогнозирует Маломуж.
Также генерал заявил, что Украине, вероятно, удастся удержать Донбасс.
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"Возможно, за исключением отдельных населенных пунктов или рубежей", – добавил он.
За считанные недели, ожидает Маломуж будет контрнаступление на одном из приоритетных направлений, которое даст перспективы для освобождения определенных территорий.
«Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – прогнозирует собеседник журналистов.
Напомним, оккупанты идут в наступление сразу на нескольких направлениях.
Также сообщалось, что россия стремительно приближается к изоляции от цивилизованного мира.
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