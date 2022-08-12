Как пишет Politeka.net, информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали "скорые"», - сообщил Федоров.
Мэр также напомнил, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания.
Тем временем местные сообщают, что сработала взрывчатка во дворе по улице Гоголя недалеко от спортивного клуба «Атлетический цех» (владельцем которого является коллаборант).
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На опубликованном в Сети кадре видно, что в результате взрыва также получили повреждения окна некоторых квартир.
Ранее, напомним, в Мелитополе прогремел взрыв возле штаба оккупантов. Именно там идет подготовка к так называемому «референдуму».
Добавим, ранее в украинской разведке соощили, что рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили".
"Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывает следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была", - сообщали в ГУР Минобороны.
Напомним также сообщалось, кто, на самом деле подорвал авиационную базу россиян в Крыму.
Кроме того, стало известно, что Украина приближается к переломному моменту в войне - что будет происходить на фронте в ближайшие недели.
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