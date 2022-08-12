Россияне готовят провокацию против президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, возможны провокации со стороны рф ко Дню независимости Украины, 24 августа.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.
Чиновник не рассказал деталей о возможных провокациях от страны-агрессора россии. Только подчеркнул, что россияне часто готовят нечто подобное. Алексей Данилов намекнул, что более осмотрительными накануне 24 августа нужно быть первым лицом в Украине, поскольку россияне уже традиционно охотятся за ними и хотят отстранить от власти.
Так, оккупанты регулярно пытаются совершить определенные коварные действия, но Силы обороны Украины работают над тем, чтобы раскусить планы агрессора.
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"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также владеем информацией о планах врага почти на всех направлениях", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, Украина работает на опережение, а потому знает о планах страны-агрессора по всем направлениям. Секретарь СНБО отметил, что на 100% трудно контролировать ситуацию и все предусмотреть, но и это нормально, ведь мы живем не в мирное время, в стране продолжается война.
Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.
Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.
Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.