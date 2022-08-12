По словам Алексея Данилова, Украина работает на опережение, а потому знает о планах страны-агрессора по всем направлениям.

Россияне готовят провокацию против президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, возможны провокации со стороны рф ко Дню независимости Украины, 24 августа.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

Чиновник не рассказал деталей о возможных провокациях от страны-агрессора россии. Только подчеркнул, что россияне часто готовят нечто подобное. Алексей Данилов намекнул, что более осмотрительными накануне 24 августа нужно быть первым лицом в Украине, поскольку россияне уже традиционно охотятся за ними и хотят отстранить от власти.

Так, оккупанты регулярно пытаются совершить определенные коварные действия, но Силы обороны Украины работают над тем, чтобы раскусить планы агрессора.

"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также владеем информацией о планах врага почти на всех направлениях", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина работает на опережение, а потому знает о планах страны-агрессора по всем направлениям. Секретарь СНБО отметил, что на 100% трудно контролировать ситуацию и все предусмотреть, но и это нормально, ведь мы живем не в мирное время, в стране продолжается война.

Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.

Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.

Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.