После тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование.

На фронте была уничтожена 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии россии. И произошло это по согласованию и плану Кремля. Детали раскрыли в отчете Института изучения войны (ISW).

По их данным, именно эта бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в том числе в Буче. В рф формирования, которые несут серьезные потери, обычно распускают, а оставшихся солдат переводят в другие подразделения. Однако с 64 ОМСБр так не получится – президент Владимир Путин успел присвоить ей почетное звание "гвардейская" 18 апреля после появления доказательств совершения ею военных преступлений в Буче.

После этого бригада была срочно отправлена ​​обратно, но в этот раз на восток Украины, военные не имели времени на отдых, переоснащение, получение пополнения или восстановление. В то время, по данным ISW, уже ходили слухи, что Кремль стремился уничтожить бригаду в бою, чтобы избежать раскрытия ее военных преступлений и замести следы.

После тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование.

Военные аналитики также указали, что есть отчеты о том, что российские командиры приказывали бойцам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их гибели.

Кроме того, приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей. Они обвиняют российские войска в ограблении, вторжении, обстрелах из военной техники по гражданской инфраструктуре.

Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.

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