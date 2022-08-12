Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович приоткрыл «завесу тайны» и сказал, кто до 24 февраля в Украине дал наиболее полный сценарий вторжения рф.

«Впервые вы услышите...То, что вы сейчас услышите, – это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве», - заявил Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, разведки по-разному оценивали вероятность вторжения, но все сходились на том, что будет обострение. При этом сценарии разошлись.

«Это был еще апрель, когда первый раз (российские – ред) войска собирали (у украинской границы – ред). Разошлись мнения: одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И наиболее полный дал Буданов (Кирилл Буданов, Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины – ред)», - сообщил Арестович.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что военная разведка Украины сейчас на очень высоком уровне и Буданов «дал полный расклад со всеми сценариями».

«И дал больше, чем дали западные разведки. Если вы помните, он с президентом ездил в Вашингтон. Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда было в медийном пространстве "рассогласование" типа американских и наших данных. Так, могу сказать, что Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию», - рассказал Арестович.

Напомним, Арестович также рассказал о свое поездке в Москву и что он там разузнал.

Также сообщалось, что Украина приближается к перемолмному моменту - что будет происходить на фронте в ближайшие недели.

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