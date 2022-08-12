Взрывы 9 августа в Новофедоровском районе оккупированного Крыма, где расположена российская военная база, значительно снизили способности морской авиации черноморского флота россии в регионе.

Об этом сказано в отчете британской разведки, опубликованном 12 августа на странице министерства обороны страны в Twitter.

Потеря восьми боевых самолетов представляет собой незначительную часть всего парка самолетов, которые россия может использовать для поддержки войны. Однако "Саки" в основном использовались как база для авиации Черноморского флота ВМФ россии. Теперь к россиянам пришло понимание, что Крым больше не безопасная гавань.

В Минобороны Украины заявили, что не имеют отношения к серии взрывов на российской авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму, однако результатом "удовлетворены". Кроме того, в министерстве иронично отметили, что россиянам лучше не посещать украинский Крым, чтобы избежать "неприятно жарких летних каникул".

Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.

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