Взрывы 9 августа в Новофедоровском районе оккупированного Крыма, где расположена российская военная база, значительно снизили способности морской авиации черноморского флота россии в регионе.
Об этом сказано в отчете британской разведки, опубликованном 12 августа на странице министерства обороны страны в Twitter.
Потеря восьми боевых самолетов представляет собой незначительную часть всего парка самолетов, которые россия может использовать для поддержки войны. Однако "Саки" в основном использовались как база для авиации Черноморского флота ВМФ россии. Теперь к россиянам пришло понимание, что Крым больше не безопасная гавань.
"Способности морской авиации флота сейчас значительно снизились. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы, ведь для них Крым раньше воспринимался как безопасный тыл", — говорится в отчете британской разведки.
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В Минобороны Украины заявили, что не имеют отношения к серии взрывов на российской авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму, однако результатом "удовлетворены". Кроме того, в министерстве иронично отметили, что россиянам лучше не посещать украинский Крым, чтобы избежать "неприятно жарких летних каникул".
Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.
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