О геройском поступке украинца пишет АрмияИнфо.

Как упоминает товарищ Олега Дмитрий, утро 24 февраля 2022 года они встретили на позициях вблизи населенного пункта Счастья.

По его словам, в четыре утра начался мощный артобстрел, а после него российские войска пошли на прорыв на танках и БМП. Украинские войска встретили их мощным сопротивлением и вынудили отступить.

После неудачной попытки с ходу овладеть позициями десантников орки снова начали вести плотный обстрел и готовиться к следующему штурму. В связи с тем, что единственным путем передвижения вражеской техники и личного состава захватчиков из-за водного препятствия у их позиций — реки Северский Донец — оставался автомобильный мост, было решено его взорвать.

К сожалению из-за поврежденных обломков снарядов провода, установленная взрывчатка не сработали.

Командир роты вызвал сержанта Мороза и поставил задачу уничтожить это инженерное сооружение любым возможным способом. Надо было действовать немедленно, потому что враг ежесекундно мог снова пойти в наступление. Олег предложил использовать для подрыва грузовик «Урал». Ее загрузили большим количеством взрывчатки, и, когда наступила ночь, Олег сам сел за руль машины и с выключенными фарами самостоятельно уехал на мост. Надеялся, что русские не будут ожидать такой наглости и не сразу его заметят. Действовал решительно и быстро, но грузовик заметили и начали обстреливать прямой наводкой практически из всего имеющегося вооружения. Как вспоминал потом Олег, паниковать не было времени. Он заехал на мост, быстро выскочил из машины и под свист шаров побежал к какой-то канаве. И уже там, спрятавшись в кустах, привело в действие взрывное устройство. Мощный взрыв практически полностью разрушил мост. Пользуясь пожаром и дымом, прикрывавшим его от врага, Олег невредим вернулся к своим. Оккупанты были шокированы, они даже не ожидали, что у них почти под самым носом украинские военные смогут таким необычным способом уничтожить важное инженерное сооружение. И хотя Олег не счел свой поступок героическим, для всех товарищей, собратьев, командиров он был настоящим героем. Все понимали, что способны на такое могут быть только люди с большим сердцем и стальной волей.

10 марта 2022 Указом Президента Украины за личное мужество и героизм, главный сержант взвода Олег Мороз был награжден званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

К сожалению, через несколько месяцев Олег Мороз погиб в бою под Славянском. Выполняя задачи по инженерной разведке переднего края обороны, группа саперов, в составе которой находился Олег, попала в засаду врага. Завязалось ожесточенное близкое сражение, во время которого главный сержант получил смертельное ранение. Дома Николаевской области у него остались мама и сестра. Для них это тяжелая потеря, как и для его боевых собратьев, с которыми он вместе делил свою нелегкую армейскую судьбу и каждый день ходил под смертью.