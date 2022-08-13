Как сообщает пресс-служба СБУ экснардепа-коллаборанта от «Партии регионов» Игоря Маркова подозревают по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

• ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

• ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

• ст. 436 (пропаганда войны);

• ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне.

Он, как так называемый «эксперт», в эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об «асвобадителях».

В настоящее время завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ.

Напомним, из-за столкновений 2007 года Маркову инкриминировали хулиганство, когда в Одессе сторонники его пророссийской партии "Родина" подрались с оппонентами из ВО "Свобода". Первые годы дело расследовалось вяло, в 2012 году избрали в Раду по мажоритарному округу в Одесской области, однако осенью 2013 года суд отменил результаты выборов из-за фальсификации. Тогда Маркова впервые поместили за решетку на пять месяцев из-за одесской драки 2007 года. Он вышел после победы Евромайдана и скрылся в РФ. В Москве Марков вошел в "Комитет спасения Украины" экс-премьера Николая Азарова.

Летом 2015 года Маркова задержали в Италии. Тогда Украина впервые пригласила экстрадицию Маркова и Интерпол отказал, видя политический характер преследования.

А весной 2022 года он был замечен на видеозаписях из Бучи вместе с оккупантами РФ. С началом вторжения он стал чаще появляться на телевидении, где выступает в качестве эксперта по Украине

. Служба безопасности Украины объявила Маркова в международный розыск.