Как сообщила в интервью LB, сейчас в Крыму появился новый толчок для сопротивления.

“Скажу тезис, который может удивить, но после полномасштабного вторжения, после 24 февраля, мы увидели целую плеяду новых абсолютно людей, никак вообще себя не идентифицировавших в течение восьми лет. Международным нашим партнерам я это объясняю так: восемь лет они тихо ненавидели Россию, в определенный момент сказали, что больше не могут терпеть и начали проявлять активности в разных формах. Кто выходил 24 февраля, в первый день войны, на одиночный пикет перед зданием оккупационного Совета министров Крыма. Кто-то как активист Богдан Зиза вылил желтую и голубую краску на оккупационную Евпаторийскую администрацию. Кто-то, как почтенный возраст женщина, излил продукты жизнедеятельности, назовем это так, на могилу русского солдата. Кто-то распространяет листовки с правдой о войне, где называет войну, потому что в Крыму это запрещено (это фактически статья — либо административная, либо уголовная, так называемая статья о фейках), закладывая эти открытки в почтовые ящики. И в большинстве своем, что меня тоже удивило, это не крымские татары. Это политические украинцы, которые не соглашаются с происходящим полномасштабным вторжением, войной, погибающими людьми. Некоторые портят машины или разбивают стекло с Z-символикой. Или, как в Судаке, российских военных избили местные жители”, - рассказала Тамила Ташева.

По ее словам, в основном это неорганизованные группы.

“Большинство этих людей действительно ненавидели Россию, но не проявляли какой-то активности, потому что не чувствовали, что будет какая-то выгода. Сейчас они видят, чувствуют, что их усилия, их активность после полномасштабного вторжения и заявлений Украины, что мы обязательно будем возвращать территорию разными путями, нужны, – заявила Постоянная представительница Президента Украины в Крыму.

Она рассказала о том, что была утверждена стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма.

По ее словам, в Стратегии ключевым элементом деоккупации назван политико-дипломатический. Но другие элементы, как, например, военный, никогда не исключались из Стратегии.

“Меня в последнее время периодически спрашивают, мол, раньше государство не говорило, что будет использовать военные элементы, на что я отвечаю: возможно, оно не так четко это артикулировало, потому что мы говорили в первую очередь о политико-дипломатическом пути возвращения, но военном элемент никогда не исключался, потому что, по моему мнению, в любом случае, как бы мы ни освобождали Крым, все равно военные элементы будут применяться. Это вопрос зачистки территории, разминирования. Мы ведь не знаем, что будет на момент возвращения контроля на этой территории. Вопросы военных обязательно будут возникать. Я уверена, что первыми на территорию Крыма будут однозначно заходить наши украинские военные”, - заявила Ташева.

Напомним, Арестович также рассказал о свое поездке в Москву и что он там разузнал.

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