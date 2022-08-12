Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о планах кремля касательно Украины. Он заявил, что там разработали проект под названием "Остров россия". Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Алексей Данилов назвал цель ядерного шантажа Кремля. По его словам, в россии стремятся сделать из всей Украины "серую зону".
"У них есть проект, который называется "Остров россия". Его цель очень проста — россия омывается либо водой, либо странами-васалами. Никаких других сценариев они рассматривать не собираются. Единственное исключение — Китай, с которым они хотят дружить" , — подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Кроме того, он отметил, что россия долгое время его разрабатывала и проводит колонизацию, однако их планы будут сорваны, потому что они рассчитывали на то, что у людей отсутствует сопротивление, но это не так.
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"Остальные должны быть среди подчиненных, такая современная колонизация. Это происходит уже давно, этот проект известный, но я уверен, что ничего у них не получится, потому что когда они начинали активную фазу 24 февраля, у них были другие надежды, что люди сдадуться и никакого сопротивления не будет", - пояснил Алексей Данилов.
Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.
Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.
Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.