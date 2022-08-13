В интервью радио Проминь Юрченко рассказал, что хочет сделать концерт памяти Олега Куцина.

Хочу сделать концерт памяти Олега Куцина, нашего командира. Я написал песню, которая называется "Кум". Буквально позавчера взял гитарку, и она сразу написалась. Это большая потеря. Он был наш отец, наш атаман. Мы держались за него, вокруг него все крутилось. Еще больше ненависти сейчас у нас к тем оркам”, – рассказал Юрченко.

По его словам, когда он выступает, то все собранные деньги передает на свой батальон "Карпатская Сечь", в котором он служит.

Юрченко рассказал, как, находясь на передовой, попал под обстрел вместе с командиром своего батальона и Сергеем Лойко, автором книги Аэропорт.

Постоянно возникают такие истории. Когда ты круглые сутки находишься под прицельным огнем, ты воспринимаешь это как данность. Когда мы впервые попали под обстрел, мы шли с Владимиром, командиром моего батальона, и Сергеем Лойко, автором книги "Аэропорт". Кто-то сдал нас, мы вышли на поле и попали под обстрел.

Я так быстро никогда не бегал, и сразу понял, зачем каска. Падало все ближе и ближе, я уже простился с жизнью, сделал последнее фото. А рядом мой собрат говорит: "Люди, мы сейчас с вами находимся в лучшем месте. Это большая для нас честь".

Сначала я подумал: что он мелет? А потом понял: если человек заряжен на победу, он считает честью делать это дело”, - рассказал Юрченко.

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