Об этом пишет издание Express.

Как сообщается в материале, в ответ на военной вторжение в Украину, Запад ввел экономические санкции против рф, чтобы ослабить экономику путина. Под санкции попали не только российские банки, но и близкие к Кремлю олигархи, а также сами члены российского правительства, которым заморозили активы за границей.

“Поскольку серьезно пострадала российская экономика в целом, вполне вероятно, что больше всего пострадают обычные люди. Бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов предсказал, что уровень бедности в России может удвоиться или даже утроиться", – говорится в публикации.

По мнению Илларионова, россия, скорее всего, не в состоянии "увеличить или даже сохранить доходы населения", потому что у нее больше нет для этого ресурсов.

Он считает, что путин будет уделять первоочередное внимание усилению влияния россии во всем мире, добавив, что это важнее "жизнеспособности российского населения".

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka публиковала слова политолога Николая Давыдюка: Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке.