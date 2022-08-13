Как пишет Politeka.net, соответствующие законопроекты были зарегистрированы в Верховной Раде.

Так, лидергосударства зарегистрировал проект закона №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Военное положение и мобилизацию собираются продлить – до 21 ноября.

Законопроект №7664 предусматривает утверждение указа президента №573 от 12 августа, согласно которому военное положение в Украине продлится с 5:30 23 августа 2022 года сроком на 90 суток.

Законопроектом №7665 утверждается указ главы государства №574 от 12 августа, которым срок всеобщей мобилизации продлевается с 23 августа на 90 суток

Напомним, согласно действующему законодательству сейчас они действуют до 23 августа - Верховная Рада в мае продлевала их на 90 дней.

Добавим, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что "под штыком" в Украине миллион человек.

"На сегодняшний день в сфере безопасности и обороны мы имеем миллион человек "под штыком" - в том или ином виде. Я имею в виду ВСУ, включая подразделения территориальной обороны, Национальную гвардию, Пограничную службу, Национальную полицию, Госслужбу чрезвычайных ситуаций, Службу безопасности Украины, а также силовые подразделения Национального антикоррупционного бюро и так далее, - сообщал Резников.

Также сообщалось, что министр Резников признал свою серьезную ошибку.

Тем временем россия стремительно погружается в изоляцию от цивилизованного мира.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.