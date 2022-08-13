В Полтавской области внедорожник сбил 12-летнего велосипедиста, который перевозил 9-летнего товарища.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля "MITSUBISHI OUTLANDER", под управлением 28-летнего местного водителя, с велосипедом, под управлением 12-летнего парня, перевозившего 9-летнего товарища. В результате ДТП двое детей с травмами доставлены в Кобеляцкую ЦРБ.

По данному факту следователем полиции, под процессуальным руководством Кобеляцкого отдела Решетиловской окружной прокуратуры, начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший среднюю тяжесть телесное повреждение Украины).

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

“Призываем водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения. Также рекомендуем родителям усилить контроль за досугом детей в период летних каникул. Во избежание детского дорожно-транспортного травматизма необходимо разъяснять детям правила безопасного поведения на дорогах и улицах, не допускать выезд малолетних велосипедистов на проезжую часть улично-дорожной сети. Помните, что за жизнь и здоровье детей ответственны взрослые», – отметили в полиции.

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