В Польше задержан мужчина, который обманул украинских военных на 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает польское издание WNP со ссылкой на полицию Познани и прокуратуру.

По данным следствия, мужчина выдал себя посредником польско-украинского фонда и обещал приобрести, а затем передать вооружение. Однако, получив деньги от командира батальона, он скрылся.

39-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Его арестовали в Пшезмерово близ Познани.

Как рассказал спикер прокуратуры, мужчина присвоил почти 10 тыс. долларов, собранных украинскими воинами. Деньги назначались на закупку оружия. «Этот человек выступал как посредник между польско-украинским фондом, который в итоге должен был закупить технику и передать ее на восток», - отметил прокурор Лукаш Вавжиняк.

«Однако, как выяснилось, деньги он забрал у командира батальона и скрылся. Все произошло во время осады Киева, когда бойцы сражались с врагом, рискуя собственной жизнью. Когда он пытался связаться с врагом по телефону, желая оставить при себе наличные деньги, он придумывал всяческие истории. Он утверждал, что его ограбили, а деньги украли.

Следующая версия предполагала, что он должен был быть ранен огнестрельным ранением и был госпитализирован в плохом состоянии. В конце концов это предположил, что он сменил место жительства и находится за границей», – описал прокурор.

Напомним, что произойдет на фронте в ближайшие недели.

Как сообщала Politeka, шаманы Бурятии в панике от потерь рф в Украине спросили духов, что будет дальше.

Также Politeka писала, что оккупанты идут в наступление на нескольких направлениях, где сейчас бои.