В Закарпатье на горе Савчин произошел лесной пожар, продолжается ликвидация.

Об этом сообщили глава Закарпатской ОВ Виктор Никита и ГУ ГСЧС в области.

«Сегодня утром вместе со спасателями облетели место вспышки в лесном массиве в Ужгородской области, где между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль продолжается ликвидация пожара. Огонь почти потушили, однако при облете зафиксировали дополнительные очаги возгорания. На месте выполнения задач по ликвидации пожара развернули мобильный штаб для координации взаимодействующих структур», – сообщил Никита в Telegram.

По данным ГУ ГСЧС в области, более 200 человек и 20 единиц техники продолжают ликвидировать пожар в лесу на горе Савчин, который произошел накануне. В частности, по данным главы ОВА, 2 самолета и 2 вертолета. Авиация ГСЧС продолжает осуществлять сбросы воды на очаги пожара. С начала проведения ликвидационных работ произведено 60 сбросов.

Но вчера в 16:25 пожар был локализован на площади 25 га. Общая площадь пройдена огнем 90 га. В настоящее время идет ликвидация.

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