В Закарпатье на горе Савчин произошел лесной пожар, продолжается ликвидация.
Об этом сообщили глава Закарпатской ОВ Виктор Никита и ГУ ГСЧС в области.
«Сегодня утром вместе со спасателями облетели место вспышки в лесном массиве в Ужгородской области, где между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль продолжается ликвидация пожара. Огонь почти потушили, однако при облете зафиксировали дополнительные очаги возгорания. На месте выполнения задач по ликвидации пожара развернули мобильный штаб для координации взаимодействующих структур», – сообщил Никита в Telegram.
По данным ГУ ГСЧС в области, более 200 человек и 20 единиц техники продолжают ликвидировать пожар в лесу на горе Савчин, который произошел накануне. В частности, по данным главы ОВА, 2 самолета и 2 вертолета. Авиация ГСЧС продолжает осуществлять сбросы воды на очаги пожара. С начала проведения ликвидационных работ произведено 60 сбросов.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Ошеломляющий уровень": в американской разведке сказали, сколько солдат рф теряет ежедневно
Кремль позаботился об уничтожении гвардейской бригады россии: стремились замести следы
"Даже Китай отказался": россию стремительно изолируют, Путин просчитался
"Не загоняйтеся": Мартыновская из "Мастер Шеф" резко осадила жену "Холостяка" Добрынина, критиковавшую Европу
Но вчера в 16:25 пожар был локализован на площади 25 га. Общая площадь пройдена огнем 90 га. В настоящее время идет ликвидация.
Напомним, мошенник обманул украинских военных на крупную сумму: "Деньги забрал у командира батальона и скрылся".
Также внедорожник сбил двух детей на Полтавщине: кадры и подробности жуткого ДТП.
Напомним также о выдаче повесток: юрист пояснила, в каких ситуациях это будет незаконно.