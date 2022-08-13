В Хмельницкой области местный житель разоблачен в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, мужчина, занимающийся международными грузовыми перевозками, под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ завозил военную амуницию, вещи первой необходимости и транспортные средства. Однако вместо того чтобы передавать помощь на фронт, продавал ее.
Мужчину разоблачили на продаже двух авто за 3,6 тыс. долларов и получении задатка для приобретения партии автомобилей.
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Ранее правоохранители задокументировали продажу бронежилетов, которые, по выводам экспертизы, не отвечали техническим требованиям. В ходе проведения санкционированных обысков изъяты автомобили и комплектующие к ним, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, бытовая химия и средства гигиены.
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