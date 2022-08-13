В оккупированном Крыму россияне снесли станцию технического обслуживания, на которой отказались обслуживать военный автомобиль российских кафиров.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Собственниками и работниками этого СТО были крымские татары. Событие (отказ обслуживать оккупантов — ред.) получило широкий резонанс не только в оккупированном Крыму, но и за его пределами», — отметил Чубаров.
По его словам, на днях указанное СТО снесли российские оккупанты в результате «сфальсифицированных данных о якобы незаконности его строительства».
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Мошенники добрались до самой богатой певицы Украины, звезда срочно обратилась к украинцам: "Прошу..."
Жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет: "Очень..."
"Холостячка" Мишина поиздевалась над путинской пропагандисткой Скабеевой: кадры
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" впала в кому: родственники раскрыли тяжелый диагноз и попросили молитв
Чубаров подчеркнул, что после освобождения Крыма от российских войск виновные в незаконном сносе СТО должны понести наказание, а его владельцы — получить компенсацию за счет оккупантов и «стукачей».
Также сообщалось, что министр Резников признал свою серьезную ошибку.
Тем временем россия стремительно погружается в изоляцию от цивилизованного мира.
Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.