В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили участие украинских дипломатов в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в столице Австрии Вене.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, ДТП в Вене произошло при участии автомобиля украинского военного атташе. При этом посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией и участниками происшествия.

"Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает права сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности", - написал Николенко.

Пресс-секретарь МИД Украины добавил, что решение по поводу участника ДТП будет принято по итогам расследования.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что три украинских дипломата устроили пьяное ДТП в центре Вены. Они были задержаны полицией после погони по центру города за езду нетрезвыми и столкновение с машиной, в которой ехали четверо немецких отпускников.

Напомним, Арестович также рассказал о свое поездке в Москву и что он там разузнал.

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