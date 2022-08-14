Украина не пойдет на территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Таким образом он отреагировал на предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на закрепление за РФ захваченных в 2014 году украинских территорий.
"Во всей этой истории самым показательным является даже не попытка уговорить нас на переговоры (читай, прекращение огня) путём ядерного шантажа на ЗАЕС, а выпуск кракена - Киссенджера с его предложением «…вступление в НАТО в обмен на территории».
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Напомню, что Израиль эту историю «мир в обмен на территории» проходил - дважды. И дважды стало только хуже.
И напомню также - что российская армия уже находится за гранью стратегического слома: мобилизация провалена, отказников море, нового крупного наступления организовать не в силах, ракетные обстрелы - кот наплакал, в Крыму принимают, в Херсоне сглатывают.
Есть знаковые персонажи (и события) появление которых является признаком замены если не эпохи, то фазы.
Переход стратегической инициативы к Украине ознаменовало возращение Макдональдса, удар по Сакам, прорыв Гиркина и надрыв Киссенджера (было ещё одно, но о нем и так много говорят)).
Не, ребята. Не будет никакого обмена территорий. Ни на что, даже на НАТО. Даже не пытайтесь. Будет последовательный и сосредоточенный вынос российской армии с нашей территории. Вперёд ногами".
Напомним, Арестович также рассказал о свое поездке в Москву и что он там разузнал.
Также сообщалось, что Украина приближается к перемолмному моменту - что будет происходить на фронте в ближайшие недели.
Кроме того, Politeka.net писала, что министр обороны Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.