Украина не пойдет на территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Таким образом он отреагировал на предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на закрепление за РФ захваченных в 2014 году украинских территорий.

"Во всей этой истории самым показательным является даже не попытка уговорить нас на переговоры (читай, прекращение огня) путём ядерного шантажа на ЗАЕС, а выпуск кракена - Киссенджера с его предложением «…вступление в НАТО в обмен на территории».

Напомню, что Израиль эту историю «мир в обмен на территории» проходил - дважды. И дважды стало только хуже.

И напомню также - что российская армия уже находится за гранью стратегического слома: мобилизация провалена, отказников море, нового крупного наступления организовать не в силах, ракетные обстрелы - кот наплакал, в Крыму принимают, в Херсоне сглатывают.

Есть знаковые персонажи (и события) появление которых является признаком замены если не эпохи, то фазы.

Переход стратегической инициативы к Украине ознаменовало возращение Макдональдса, удар по Сакам, прорыв Гиркина и надрыв Киссенджера (было ещё одно, но о нем и так много говорят)).

Не, ребята. Не будет никакого обмена территорий. Ни на что, даже на НАТО. Даже не пытайтесь. Будет последовательный и сосредоточенный вынос российской армии с нашей территории. Вперёд ногами".

Напомним, Арестович также рассказал о свое поездке в Москву и что он там разузнал.

Также сообщалось, что Украина приближается к перемолмному моменту - что будет происходить на фронте в ближайшие недели.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр обороны Алексей Резников признал свою серьезную ошибку.