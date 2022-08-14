На временно оккупированной Харьковщине коллаборанты присваивали поступающую из россии гуманитарную помощь.

Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Однако алчность еще никого не доводила до добра – они массово отравились.

Случаи с отравлениями четко показали качество российской гумдопомощи, а коллаборанты еще раз продемонстрировали свою жадность.

По данным местных жителей и разведки, из Боровской общины Харьковской области российские оккупанты в основном вышли. Однако это не касается села Подвысокое, там сосредоточены артиллерия и силы врага. Многие россияне захватили дома местных жителей, поселились там и разворовали имущество.

В минобороны государства-агрессорки кичатся невероятным количеством гуманитарной помощи, которую ввезли в Боровскую общину. Однако местные жители говорят, что она непригодна к потреблению. Известно, что пошедшие на сотрудничество с врагом коллаборанты массово травятся. Неудивительно, что они поплатились за свою алчность.

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"Семья коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", - отметила Черненко.