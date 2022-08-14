Нанесён удар по базе наёмников из ЧВК «Вагнера» в оккупарованной Попасной (Луганская область).
Как сообщает журналист Денис Казанский, не обошлось без "помощи" кремлевского пропагандиста.
"Базу вагнеровцев в Попасной спалил очередной российский военкор-дегенерат, который выложил ее фотографии в свой телеграм-канал. После чего с наемниками приключилась очередная «забавная история».
Теперь из под завалов выносят убитых и раненных уголовников, которых набирали в «Вагнер» по российским тюрьмам, а военкору Среде вручается премия имени А. Коца", - пишет Казанский.
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Кроме того, на базе мог находиться путинский куратор Евгений Пригожин. С ним потеряна связь.
"Сообщается, что на базе вагнеровцев мог подохнуть и их владелец и близкий соратник путина пригожин. Вот его фото оттуда, пригожин в панаме. Сделано перед 09.08.22
Информация о смерти или ранении пригожина пока не имеет подтверждения. Сомневаюсь, что он сидел бы там несколько дней. Но скоро будем точно знать", - сообщает украинский активист Сергей Стерненко.