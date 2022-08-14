Житель оккупированного города обрадовался ударам по позициям российских оккупантов из ЧВК "Вагнера" в Попасной и пожелал им смерти.

Видео с воодушевленной речью местного жителя опубликовал журналист Денис Казанский.

"Важный момент, о котором стыдливо умалчивают российские пропагандисты. "Хаймарсы" - это конечно хорошо, но не менее важно знать, куда ими стрелять. И судя по тому, как массированно наносятся удары по складам и казармам - недостатка в информации нет. Потому что население захваченных территорий сливает места дислокации захватчиков.

Российских ублюдков сдают везде - на Донбассе, на Херсонщине, в Харьковской и Запорожской областях. К удивлению самих оккупантов, Украина оказалась тотально враждебной территорией. Всюду их ненавидят. Потому и войну россия не сможет выиграть. Можно одолеть армию, но невозможно победить народ", - пишет Казанский.

Напомним, нанесен мощный удар по базе ЧВК "Вагнер", среди жертв может быть близкий соратник путина: первые подробности.