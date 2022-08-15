Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ, призвав доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

Также сообщается, что на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое - Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков, нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении с целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании занятых районов.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, партизаны продолжают "кошмарить" врага - раздался новый взрыв.

Также сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко в разгар войны разводится с женой - названы причины.

Кроме того, напомним, что в военной разведке Великобритании оценили, насколько возможно завершение войны до конца года.