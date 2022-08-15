Российские войска и их наемники в Украине действуют примерно в шести группировках, которые разделили на приоритетных направлениях.

Американский институт изучения войны назвал направления, на которых ведутся самые активные боевые действия, а также те, которые составляют приоритет для рф в войне против Украины. Об этом отмечается в отчете ISW.

Шесть группировок россии ориентированы на Харьков и северо-восток Харьковской области, линию Изюм – Славянск, Северско-Лисичанский район, Бахмут, Авдеевско-Донецкий городской район и юг Украины.

В последнее время оккупанты провели наземные атаки к северу от Харькова, северо-западу от Славянска, востоку от Северска, а также добились неустановленных успехов в районе Бахмута.

По их данным, солдаты из ЧВК "Вагнера" лидируют около Бахмута, а силы, привлеченные из "ДНР", преобладают в районе Авдеевка – Донецк.

Предполагается, что войска Южного военного округа (ЮВО) составляли первоначальное ядро сил в Херсонской и Запорожской областях, но были усилены группами Восточного военного округа (ВВО), воздушно-десантных войск и Росгвардии.

Скопление сил ВСУ в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат там контрнаступление.

Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.

Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.

Также Politeka писала, что партизаны «кошмарят» врага, прогремел новый взрыв.