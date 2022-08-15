У захватчиков не осталось ни одного маршрута, по которому они могли бы безопасно доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области. Потому командование войск рф позорно сбежало, пока есть такая возможность.

Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона, пишет BBC Украина.

"Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности по обеспечению военной группировки, которая расположена возле Херсона", – рассказал Юрий Соболевский.

Более того, все главные дороги в городе находятся под огневым контролем ВСУ, что также очень сильно напугало высших офицеров россии. Это могло стать основной причиной, почему командование захватчиков покинуло Херсон.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно оставило Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – подтвердил чиновник.

Заместитель председателя Херсонского облсовета отмечает, что все планы россиян относительно Херсонской области провалились, и поэтому захватчики сейчас находятся в очень плохом моральном состоянии. Так было и в Киевской области, сначала их командиры бросили а потом и они сбежали.

Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.

Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.

Также Politeka писала, что партизаны «кошмарят» врага, прогремел новый взрыв.