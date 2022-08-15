Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о проведении голосования.

Бои на Донбассе в основном сосредоточены вокруг Песков и трассы М04 - основного подхода к Донецку с запада. На Донбассе сейчас воют в основном поддерживаемые россией представители незаконных вооруженных формирований так называемой "днр", которые предпринимают попытки атак к северу от Донецка.

Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, главарь боевиков "днр" денис пушилин заявил российским пропагандистам, что дата псевдореферендума будет объявлена после того, как рф "полностью освободит" псевдореспублику.

В то же время захватчики уже начали планировать стратегию фейкового голосования. Согласно мечтам российских оккупантов, на "референдуме" более 70% жителей Донбасса якобы должны "проголосовать за присоединение к россии".

Также отмечается, что руководство страны-агрессора расценит неспособность российских военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине и болезненный провал.

В последние время вражеские подразделения не смогли достичь серьезного продвижения и могут потерять темпы наступления, набранные после захвата Лисичанска Луганской области.

Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.

Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.

Также Politeka писала, что партизаны «кошмарят» врага, прогремел новый взрыв.