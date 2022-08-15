Верховная Рада, как и ожидалось, поддержала продление военного положения в Украине.

Также Рада поддержала утверждение Указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации", пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Он сообщил, что за проголосовали 328 депутатов.

Таким образом, военное положение и мобилизацию продлили в Украине еще на 90 суток - до 21 ноября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля после начала вторжения российских войск в Украину. Он, в частности, предусматривает запрет на выезд за границу мужчин 18–60 лет, кроме особых условий.

Также президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Последнее действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая, также на 90 суток - до 23 августа.

Общая мобилизация согласно законодательству происходит по всей территории Украины. Вид (открытая или скрытая), объемы, порядок и сроки проведения мобилизации определяет президент.

При объявлении общей мобилизации граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и соцподдержку для взятия на военный учет военнообязанных или резервистов.

Также напомним, что гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица воинской части или территориального центра комплектования и соцподдержки.

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