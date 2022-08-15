Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым в фейковой "ДНР".

Об этом сообщает российское издание "Тайга. инфо".

Россиянин поехал на оккупированную часть Украины якобы с "гуманитарной миссией" и погиб во время обстрелов в Шахтерске Донецкой области.

Российский чиновник отправился на временно оккупированную территорию Донецкой области и погиб якобы во время ракетных обстрелов в Шахтерске Донецкой области. Связь с Евгением Новиковым исчезла еще 10 июля. Его разыскивали родственники в донецких сообществах в соцсетях.

15 августа стало известно о ликвидации сторонника боевиков "ДНР" и оккупационной армии.

Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.

Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.

Также Politeka писала, что партизаны «кошмарят» врага, прогремел новый взрыв.