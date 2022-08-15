В Харькове задержан местный житель, в телефоне которого обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими оккупантами для корректировки огня по городу.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"С 2014 года он с ними… Задержали очередного корректировщика. Харьков. Патрульные проверили нарушителя комендантского часа. Обнаружили интересные переписки в телефоне подсвинка, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором", – написал он.

Полицейский отметил, что "контакта с орды мордора" ныне задержанный присылал фото критической инфраструктуры, мест попадания вражеских снарядов и позиций украинских военных.

"В переписке подсвинок демонстрирует свою приверженность оккупантам с 2014 года. Однако на этом его деятельность закончилась. Сейчас с ним работают соответствующие службы", – пояснил Белошицкий.



На одном из скриншотов владелец гаджета указал, что он находится в Харькове и находится в районе депо Салтовское. Его собеседник представился "офицером ВС РФ".

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