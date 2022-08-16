В российском Санкт-Петербурге планируют мобилизовать еще как минимум 20 тысяч человек для отправки на войну против Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил российский журналист и публицист Александр Невзоров в своем телеграм-канале.

По его словам, "зэки быстро израсходовались, а «территориальные батальоны» из местных бомжей» и віглядят 2похабно, и умирают так же. Поєтому первый поток «добровольной мобилизации» должен выглядеть иначе – посвежее.

«По сообщениям из питерских ВУЗов, прямо сейчас в ректоратах сидят опера и «роют» личные дела студентов. Пока выбирают по признакам «соц.слабости» ( нет влиятельных родителей, есть задержания по мелочевке и т.д.). Их первыми и забреют» - рассказал журналист.

По его словам, параллельно идет подготовка к «мобилизационным облавам» в ночных клубах.

«В общем, уже идёт совместная серьезная работа полиции и военкоматов. Итоговая цифра «добровольцев» по питеру, пока 20 тысяч», - сообщил Невзоров, добавив, что Путин нуждается в «молодом и глупом мясе», и аппетит приходит во время еды.

Добавим, что на утро 15 августа количество ликвидированных в Украине оккупантов, согласно данным Генштаба вСУ, составило 43 750 человек.

Напомним, россияне уже разволновались из-за кучи повесток в почтовых ящиках в одном из домов Санкт-Петербурга.

Также сообщалось, что ЗСУ точным ударом врезали по штабу "вагнеровцев".

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в бешенстве - украинские партизаны продолжают их "кошмарить".