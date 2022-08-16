Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил республики беларусь.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил рф в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию.

На Славянском направлении подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения.

На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов. Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов.

Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккпунатов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую авиацию.

Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

Напомним, Кремль придумал, кого еще отправить на войну на Украину.

Также сообщалось, что повестки в почтовых ящиках испугали россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что на войне погиб один из лучших пилотов ВСУ.