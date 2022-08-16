В оккупированном россиянами Крыму опять гремят взрывы, в небо взметнулся столб огня.

Как сообщают очевидцы, в пгт. Азовское Джанкойского района детонирует очередной склад российской армии. Официального подтверждения пока нет.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть огромный «костер» и столб дыма.

Примечательно, что от Азовского до линии фронта – более чем 200 киллометров.

«Так душевно горит, по-домашнему», «Самое лучшее начало дня, смотреть как в Крыму что- то горит», «Опять «топливо горит» в разных местах», «Пусть привыкают взрывы слушать», - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Народный депупат Алексей Гончаренко сообщил, что в Джанкое находится военная база россиян, на которой базируется 39-й вертолетный полк.

Добавим, что в то же время появилась информация о взрывах во временно оккупированном Геническе Херсонской области. Подробностей пока нет.

Напомним, артист «Квартал 95» Юрий Великий сделал «бомбическую» пародию на российскую туристку в Крыму, которая, рыдая, говорит, что «вапще» не хочет уезжать.

Также сообщалось, что оккупанты продолжают наступление и добились частичного успеха на одном из направлений.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще отправить на войну в Украину.