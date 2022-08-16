Как сообщил в эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов, сейчас можно наблюдать уменьшение интенсивности ударов оккупантов по Украине.
Однако это может быть лишь «затишье перед бурей», а именно перед 24 августа, когда Украина будет отмечать День Независимости.
Жданов также напомнил, что 23 августа Украина будет отмечать еще и День Государственного Флага. Поэтому массированный ракетный удар россияне могут растянуть с 23 августа по 25.
Сейчас, по мнению Жданова, оккупанты просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести, максимальный по возможности, массированный ракетный удар по Украине. Возможно, их будет несколько.
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«Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей ", - отметил Жданов.
Напомним, тем временем в Крыму гремят новые взрывы - в Сети появляются фото и видео.
Отметим, что взрывы и пожар возникли в более чем 200-х км. от линии фронта.
Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами - "были готовы отвести войска".
Кроме того, Politeka.net писала, в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".