Как сообщил в эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов, сейчас можно наблюдать уменьшение интенсивности ударов оккупантов по Украине.

Однако это может быть лишь «затишье перед бурей», а именно перед 24 августа, когда Украина будет отмечать День Независимости.

Жданов также напомнил, что 23 августа Украина будет отмечать еще и День Государственного Флага. Поэтому массированный ракетный удар россияне могут растянуть с 23 августа по 25.

Сейчас, по мнению Жданова, оккупанты просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести, максимальный по возможности, массированный ракетный удар по Украине. Возможно, их будет несколько.

«Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей ", - отметил Жданов.

Напомним, тем временем в Крыму гремят новые взрывы - в Сети появляются фото и видео.

Отметим, что взрывы и пожар возникли в более чем 200-х км. от линии фронта.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами - "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".