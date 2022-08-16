Ликвидация Крымского моста является достижимой целью для ВСУ – как и чем его можно уничтожить рассказал полковник запаса и военный эксперт.

Так, в эфире единого телемарафона Роман Свитан сообщил, что для этой операции понадобятся ракеты ATACMS.

Именно ими необходимо ударить по первому пролету моста. По его словам, для достижения цели достаточно нанести такой удар около десяти раз.

Разрушить железнодорожный мост, отмечает Свитан, еще проще: нужно ударить в момент прохождения железнодорожного эшелона с бронетехникой и боеприпасами.

Добавим, что об этом методе уничтожения Крымского моста ранее сообщал военный эксперт Олег Жданов.

«Идеальный вариант попасть в состав с боеприпасами и тем самым за счет детонации боеприпасов одним выстрелом разрушить Крымский мост. Единственная проблема - все воинские эшелоны идут вне графика, вне расписания. Они имеют приоритетность движения по железной дороге, их пропускают в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день угадать, когда идет эшелон, очень трудно. Но если такое удастся - это будет идеальный вариант", - предупреждал Жданов.

Добавим, что представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

С их помощью ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря.

Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко сообщал, что Украина нанесет удар по Крымскому мосту, как только получит необходимое вооружение.

«"Это будет цель номер один для поражения, — подчеркнул Марченко. — Это мы как основную "кишку" подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта "кишка", начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое», - говорил Марченко.

Примечательно, что огромные пробки перед Крымским мостом можно увидеть уже сейчас.

Так в Сети появились кадры очереди из машин, которая растянулась на 25 км.

ATACMS расшифровывается как Army TACtical Missile System, что в переводе означает - Армейский тактический ракетный комплекс. Данные ракеты могут запускаются как с колёсных РСЗО HIMARS, так и с гусеничных М270.

Тем временем, напомним, в оккупированном Крыму гремят новые взрывы.

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