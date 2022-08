Пишет Юрий Романенко на Хвиле.

Вчера прочитал заявление Андрея Ермака, потом в СМИ появилось заявление Генри Киссинджера, а потом вспомнил последние интервью Курта Волкера и у меня начали складываться пазлы.

Но сначала приведу все цитаты, чтобы вы увидели картинку в целом.



Ермак: Країна має пропозицію для Заходу, яка може зробити світ безпечнішим. Про це, а також роботу нашої міжнародної групи з безпекових гарантій, яку очолюю разом з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, написав для The Guardian.



Ми вже маємо невдалий досвід Будапештського меморандуму, формулювання якого не пройшли перевірки часом і амбіціями росії. Фактично помилки минулого поставили під загрозу безпеку всього світу.



Тому зараз для нашої та світової безпеки важливо розробити реальні безпекові гарантії. Це відповідає інтересам України та світових держав. Ці гарантії можуть стати одними зі стовпів світового порядку.



Довгостроковою метою нашої держави залишається членство в НАТО, але нам потрібні юридично обов’язкові гарантії від наших союзників щодо надання зброї, обміну розвідданими та підтримки нашої оборонної промисловості та економічної спроможності.



Ми знаємо достатньо, щоб бути впевненими, що немає такої мирної угоди, під якою росія поставила би свій підпис і дотримала би свого слова. З огляду на дії рф в Сирії та її поведінку після захоплення Криму має бути очевидно: росія використовує мирні переговори як відволікаючий фактор і пастку, не прагнучи знайти компромісне рішення.



Наша міжнародна група з гарантій безпеки планує представити світовій спільності рекомендації вже найближчим часом.



Запевнення не працюють, потрібні гарантії, бо це можливість для колективного Заходу протистояти варварським амбіціям росії.



Ранее же Ермак говорил о том, что необходимо закончить активную фазу до зимы.



2 дня назад появилось заявление Киссинджера во время презентации его новую книгу Leadership: Six Studies in World Strategy. Детали появились в Wall Street Journal 13 августа.



"Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ее ролью будет что-то вроде Финляндии", - рассказал Киссинджер.



Однако, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.



Одновременно Киссинджер заявил, что предвидит "урегулирование", которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности"



Бывший глава МИД Украины Павел Климкин быстро отреагировал на это заявление: "Кіссінджер ніколи нічого дарма не каже. Його слова, що "жереб кинуто" і Україну слід формально чи неформально сприймати як частину НАТО, багато чого варті. Гросмейстер геополітики вважає, що ставки зроблені. Я теж), ніяких сірих зон більше не буде".



И тут вспомнил интервью Курта Волкера, которое он дал на прошлой неделе УП и "Главкому", где также четко прозвучал тезис о необходимости принятия Украины в НАТО:



"Я уверен, что Украина должна стать членом НАТО. Недопустимо, чтобы после войны были серые зоны. После окончания войны Украины с Россией мы должны вернуться к этому вопросу. Скепсис есть, но агрессия России изменила очень многое. Украина победит в этой войне. Возможно, будет достигнуто что-то вроде мира. Россия, возможно, изменится под влиянием провальной агрессии, но сохранить достигнутый уровень безопасности будет невозможно, пока Украина не станет членом НАТО. И Грузия также. Как только мы в НАТО начнем дискуссию о серых зонах, Грузия будет их частью".



Именно в части о Грузии обозначился интересный тезис, который может быть положен в основу новых соглашений между Западом и Россией относительно статуса Украины.



"Генсек НАТО Расмуссен обозначил путь вхождения Грузии в НАТО при наличие оккупированных территорий два года назад. Формула Расмуссена предполагает, что страны вступающие в НАТО берут обязательство не возвращать оккупированные территории силой, а 5 статья НАТО будет распространяться только на те территории, которые контролирует правительство. Украина же должна воевать, чтобы вернуть себе оккупированные территории. Но нельзя исключать, что эта формула может работать и в отношении Украины", - сказал Волкер.



Учитывая присутствие Андерса фог Расмуссена в группе с Андреем Ермаком, похоже, что речь идет именно об этом механизме выхода из войны.