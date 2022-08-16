В Киеве школы могут открыться с 1 сентября, если в них будут бомбоубежища на случай воздушной тревоги, однако далеко все учреждения привели в надлежащее состояние.

В Telegram-канале «Киевский движ» показали, как выглядит укрытие в одной из школ Оболонского района.

На снимках видно ужасное состояние помещений, в которых будут находится школьники во время ракетной угрозы.

"Это не кадры из фильма ужасов. Трухлявая мебель, грибок на стенах и потолках, общее антисанитарное состояние. Так директор учреждения подготовил временное укрытие для школьников во время воздушной тревоги и опасного чрезвычайного положения ", - написала автор поста.

Отметим, что согласно принятому в конце июня постановлению правительства, новый учебный год в школах начнется 1 сентября, а в вузах - 15 августа. В основном обучение будет проходить в очном формате, но это касается только тех областей, которые не находятся возле прифронтовой полосы или не оккупированы солдатами РФ. Родители при этом могут перевести ученика на дистанционную форму обучения, для этого необходимо написать заявление.

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