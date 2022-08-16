Очередной "хлопок" в Крыму спровоцировал массовую эвакуацию на полуострове.
Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
Около 2 тысяч человек эвакуировали с мест рядом с эпицентром взрывов, и в направлении керченского моста снова образовались пробки.
Кроме того, он рассказал и о том, какая судьба ждет крымский мост.
Подоляк рассказал, что беглецы из Крыма, ныне истерически пытающиеся покинуть полуостров, это не те люди, которые были жителями Крыма до 2014 года.
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"Это саранча, привезенная и захватившая здания наших граждан, которые они оставили при вынужденной депортации, когда они переехали на материковую часть Украины",– отметил советник руководителя Офиса Президента.
По его словам, побег этой "саранчи" – абсолютно логичный. Потому что все 8 лет они понимали, что живут в украденной квартире, пользуются украденным имуществом. И, можно сказать, они все время готовились к тому, что однажды им придется в такой истерике с криками "Мамочка, спаси!" бежать из Крыма.
"Они внутренне вообще счастливы, если убегут. Почему? Потому что они использовали 8 лет чужого имущества, использовали его бесплатно. А сегодня они не будут нести за это юридическую ответственность, если успеют убежать",– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что у них еще остается время для побега. Может быть, несколько месяцев. Чем ближе к зиме, тем меньше шансов, что им не придется юридически платить за незаконное использование чужого имущества.
Тем временем, напомним, в оккупированном Крыму гремят новые взрывы.
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