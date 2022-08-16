Очередной "хлопок" в Крыму спровоцировал массовую эвакуацию на полуострове.

Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Около 2 тысяч человек эвакуировали с мест рядом с эпицентром взрывов, и в направлении керченского моста снова образовались пробки.

Кроме того, он рассказал и о том, какая судьба ждет крымский мост.

Подоляк рассказал, что беглецы из Крыма, ныне истерически пытающиеся покинуть полуостров, это не те люди, которые были жителями Крыма до 2014 года.

"Это саранча, привезенная и захватившая здания наших граждан, которые они оставили при вынужденной депортации, когда они переехали на материковую часть Украины",– отметил советник руководителя Офиса Президента.

По его словам, побег этой "саранчи" – абсолютно логичный. Потому что все 8 лет они понимали, что живут в украденной квартире, пользуются украденным имуществом. И, можно сказать, они все время готовились к тому, что однажды им придется в такой истерике с криками "Мамочка, спаси!" бежать из Крыма.

"Они внутренне вообще счастливы, если убегут. Почему? Потому что они использовали 8 лет чужого имущества, использовали его бесплатно. А сегодня они не будут нести за это юридическую ответственность, если успеют убежать",– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что у них еще остается время для побега. Может быть, несколько месяцев. Чем ближе к зиме, тем меньше шансов, что им не придется юридически платить за незаконное использование чужого имущества.

Тем временем, напомним, в оккупированном Крыму гремят новые взрывы.

Также сообщалось о пародии от актера Квартал 95 на плачущих россиян, бегущих из Крыма.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия может готовиться к массированному ракетному удары по Украине, названы даты.