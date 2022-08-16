Очередной "хлопок" в Крыму спровоцировал массовую эвакуацию на полуострове.

Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Около 2 тысяч человек эвакуировали с мест рядом с эпицентром взрывов, и в направлении керченского моста снова образовались пробки.

Кроме того, он рассказал и о том, какая судьба ждет крымский мост.

Подоляк рассказал, что беглецы из Крыма, ныне истерически пытающиеся покинуть полуостров, это не те люди, которые были жителями Крыма до 2014 года.

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"Это саранча, привезенная и захватившая здания наших граждан, которые они оставили при вынужденной депортации, когда они переехали на материковую часть Украины",– отметил советник руководителя Офиса Президента.

Крымский мост, пробка, взрыв

По его словам, побег этой "саранчи" – абсолютно логичный. Потому что все 8 лет они понимали, что живут в украденной квартире, пользуются украденным имуществом. И, можно сказать, они все время готовились к тому, что однажды им придется в такой истерике с криками "Мамочка, спаси!" бежать из Крыма.

"Они внутренне вообще счастливы, если убегут. Почему? Потому что они использовали 8 лет чужого имущества, использовали его бесплатно. А сегодня они не будут нести за это юридическую ответственность, если успеют убежать",– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что у них еще остается время для побега. Может быть, несколько месяцев. Чем ближе к зиме, тем меньше шансов, что им не придется юридически платить за незаконное использование чужого имущества.

Михаил Подоляк

Тем временем, напомним, в оккупированном Крыму гремят новые взрывы.

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