Китай осуществил кибаратаку на военно-промышленный комплекс рф.

Об этом сообщил военный аналитик Александр Коавленко, комментируя данные "Лаборатории Касперского":

"В то время как российская пропаганда выпрыгивает из трусов, чтобы рассказать о том, что россия и Китай это сакральные братья и тандем столетия, КНР реализовала масштабную хакерскую атаку и на протяжении длительного времени проводила шпионскую деятельность против российских компаний и государственных структур.

Причем это отнюдь не заявления неких русофобов, которые могли бы лить грязь на “кристально чистые” отношения рф и КНР, но нет. Ведь уличили Китай в масштабной кибератаке и шпионаже «Лаборатория Касперского».

Так, согласно данным «ЛК» китайская правительственная (и на этом важно сделать акцент) хакерская группа ТА428 осуществила масштабную атаку на военно-промышленный комплекс рф.

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Россия военные оружие

В качестве основного инструмента взлома использовалась программа PortDoor.

Китайская ТА428 с января 2022 шпионила за российскими министерствами и ведомствами, научно-исследовательские институты, правительственные структуры рф и предприятия ВПК.

Что примечательно, китайские хакеры осуществляли свою деятельность на протяжение нескольких месяцев, а потому, можно только себе представить к каким объёмам секретной информации они получили доступ.

Собственно, список, что было взломано и за кем шпионили месяцами подряд “братушки” китайцы, думаю, в скором времени появится в открытых источниках, но уже не так важно. Важно то, что Китай, воспользовавшись уязвимостью россии, нанёс ей то, что в российской пропаганде любят называть “удар в спину”.

Хакер, предатель

Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.

Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.

Также Politeka писала, что партизаны «кошмарят» врага, прогремел новый взрыв.