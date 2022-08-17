Президент россии владимир путин не упомянул территорию за пределами Донбасса, описывая цели войны России в Украине 15 августа.

Об этом сообщают аналитики Американского института изучения войны, имея в виду выступление Путина на открытии форума «Армия-2022» в Московской области.

При этом эксперты считают, что свои цели в Украине Кремль не меняет.

«Кремль продолжает попытки исказить свои максималистские цели в Украине. ISW считает, что стратегические цели России остаются неизменными: добиться смены режима в Киеве и обеспечить территориальный контроль над большей частью Украины», - отмечают аналитики.

В ISW напоминают, что Путин не упомянул территорию за пределами Донбасса, описывая цели войны России на Украине 15 августа и завершил выступление на форуме утверждением, что российские и донбасские силы «делают свое дело» и «освобождают» Донбасс, однако эти слова контрастируют с действиями.

«Такое ограниченное заявление о целях россии резко контрастирует с ранее озвученными военными целями России по «деназификации» и «демилитаризации» всей Украины. Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями России по присоединению оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к российской федерации», - подчеркивают в ISW.

Напомним, замечены признаки контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".