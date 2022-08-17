Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили рассказал о своем подорванном здоровье и местонахождении.

Как пишет Politeka.net, Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook письмо, в котором заявляет, что находится в заточении.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу», - пишет Саакашвили.

Политики подчеркнул, что хочет свободы для Украины и непосредственно участвовать в борьбе.

«И уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», - высказал уверенность Саакашвили.

Добавим, ранее стало известно, что родственники Саакашвили добились, чтобы к работе по делу подключились судебно-медицинские специалисты из США. Они займутся проведением судебно-медицинской и психиатрической экспертизы.

Ранее один из самых популярных бельгийских журналов Le Soir писал, что заключённый Саакашвили медленно умирает.

«Ослабленный неправильным лечением и разными видами голода, бывший президент Грузии больше не может принимать пищу и не может ходить. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили медленно умирает в защищенной части тбилисской больницы. По словам его родственников, его ослабленное тело и душа из-за неправильного лечения и несколько голодов в тюрьме ослабевают с каждым днем...», - говорилось в публикации, в которой Саакашвили называют забытым Западом политзаключенным, брошенным или преданный многими его бывшими союзниками.

Портал "Новости-Грузия" сообщает, что сейчас заключенный политик находится в частной клинике "Вивамед" в Тбилиси (его туда перевели из тюрьмы 12 мая). За период пребывания в клинике Саакашвили похудел на 11 кг, сказал священник, который его посещал 10 августа.

Напомним, 1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован.

Тем временем американские аналитики отмечают, что Путин не изменил своих максималистских целей в Украине.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".