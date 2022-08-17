Все эти мероприятия, которые делаются для увеличения объемов производства, на россии проводят скрытно.

На россии начали проводить "промышленную мобилизацию" компаний и предприятий оборонного сектора. Это происходит из-за того, что война в Украине продолжается и оккупационной армии рф нужна военная техники и другое вооружение

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

В первую очередь в компаниях и на предприятиях оборонного комплекса ввели круглосуточный график работы. Несмотря на то, что работать теперь приходится больше, сотрудникам оборонных предприятий не собираются повышать зарплаты. Более того, тем, кто отказывается работать по две смены, просто выдают половину зарплаты.

Роман Цимбалюк отметил, что все эти мероприятия для увеличения объемов производства на россии проводят скрытно.

Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там отметили, что целью скрытой "промышленной мобилизации" является обеспечение ведения боевых действий на территории Украины.



В пример привели компанию "Ростех", которая с начала августа всему руководящему составу и значительной части персонала запретила уходить в отпуска. В компаниях, входящих в состав "Ростеха", отпуска всех работников "перенесены на неопределенный срок".

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