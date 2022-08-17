Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью россии, как законную военную цель. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию The Guardian.

Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что "Крым, оккупированный россиянами — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров".

При этом он добавил, что Крымский мост — это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму, потому такие объекты должны быть уничтожены.

Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила Москва.

"Конечно, я согласен с Минобороны россии, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, что в ОП рассказали о контрнаступлении и фанастической тактике ВСУ.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента объяснили, чем грозит Украине "заморозка войны".

Также Politeka писала, что в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.