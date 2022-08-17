Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью россии, как законную военную цель. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию The Guardian.
Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что "Крым, оккупированный россиянами — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров".
При этом он добавил, что Крымский мост — это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму, потому такие объекты должны быть уничтожены.
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Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила Москва.
"Конечно, я согласен с Минобороны россии, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", — сказал Михаил Подоляк.
Напомним, что в ОП рассказали о контрнаступлении и фанастической тактике ВСУ.
Как сообщала Politeka, в Офисе президента объяснили, чем грозит Украине "заморозка войны".
Также Politeka писала, что в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.